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С начала 2020 года судостроительный завод «Океан» в Николаеве заплатил в бюджет налогов на общую сумму 13 миллионов гривен.
Об этом НикВести сообщили на предприятии.
Кроме того, государственным учреждениям перечислено больше 15 миллионов гривен портовых сборов.
С начала года на «Океане» проведено 22 судозахода под грузовые операции, перегружено 90 тысяч тонн груза. Обрабатываются зерно, глина, мраморная крошка.
На судостроительном заводе проведено 5 судоремонтов и построено 2 баржи для нидерландского заказчика. Завод участвовал в выполнении работ по ремонтам Подольского моста, моста через трассу «Одесса - Киев», моста в Полтавской области.
Напомним, 22 апреля, из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи - Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.
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С начала 2020 года судостроительный завод «Океан» в Николаеве заплатил в бюджет налогов на общую сумму 13 миллионов гривен.
Об этом НикВести сообщили на предприятии.
Кроме того, государственным учреждениям перечислено больше 15 миллионов гривен портовых сборов.
С начала года на «Океане» проведено 22 судозахода под грузовые операции, перегружено 90 тысяч тонн груза. Обрабатываются зерно, глина, мраморная крошка.
На судостроительном заводе проведено 5 судоремонтов и построено 2 баржи для нидерландского заказчика. Завод участвовал в выполнении работ по ремонтам Подольского моста, моста через трассу «Одесса - Киев», моста в Полтавской области.
Напомним, 22 апреля, из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи - Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.
|
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Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный