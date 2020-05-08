С начала 2020 года судостроительный завод «Океан» в Николаеве заплатил в бюджет налогов на общую сумму 13 миллионов гривен.

Об этом НикВести сообщили на предприятии.

Кроме того, государственным учреждениям перечислено больше 15 миллионов гривен портовых сборов.

С начала года на «Океане» проведено 22 судозахода под грузовые операции, перегружено 90 тысяч тонн груза. Обрабатываются зерно, глина, мраморная крошка.

На судостроительном заводе проведено 5 судоремонтов и построено 2 баржи для нидерландского заказчика. Завод участвовал в выполнении работ по ремонтам Подольского моста, моста через трассу «Одесса - Киев», моста в Полтавской области.

Напомним, 22 апреля, из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи - Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.