В четверг, 7 мая, под зданием Николаевской областного совета сотрудники коммунального некоммерческого предприятия «Областной детский центр медицинской реабилитации» вышли на акцию протеста против сокращения штата и задержки заработных плат.

Об этом идет в речь в сюжете Суспільне:Миколаїв.

Стоит отметить, что 10 января 2020 года учреждение было реорганизовано путем слияния Николаевского областного детского туберкулезного санатория «Дубки» и Николаевского областного детского кардиоревматологического санатория «Южный». Они были созданы на базе коммунального некоммерческого предприятия «Областной детский центр медицинской реабилитации» Николаевского облсовета.

Ранее десятки сотрудников учреждения получили предупреждение о сокращении их должностей с целью оптимизации койко-мест.

– Люди остаются без работы в количестве около 70 человек. И наше профильное отделение в условиях сверхтяжелой ситуации с туберкулезом, когда можно сказать, что туберкулез гуляет по стране и городу. Это отделение просто хотят ликвидировать. Якобы с целью оптимизации койко-мест. Так было заявлено нам в приказе. Мы считаем недопустимым ликвидацию такого предприятия с хорошей материальной базой, - рассказал воспитатель Дмитрий Ушаков.

Помимо этого, сотрудники также рассказали о том, что им систематически не выплачивают заработные платы.

– Также нас очень беспокоит вопрос невыплаты зарплаты, которое переходит в хроническую форму. Потому что все сроки согласно законодательству, мы считаем, уже грубо нарушены, - отмечает Дмитрий Ушаков.

В свою очередь, комментируя сложившуюся ситуацию, начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев отметил, что в ближайшее время вопрос о выплате зарплат будет решен. Однако подчеркнул, что с учетом развития предприятия сокращение трудового коллектива – неизбежно.

– Мы подали на областной совет предложение о согласовании нам перераспределения средств. Для того, чтобы мы могли направить средства на это предприятие, - говорит Павел Георгиев. – Речь идет о том, что людей, возможно, не будут сокращать? – спросил корреспондент. – Ну, да. Пожалуй, ключевая фраза «возможно». Но так как предприятие планирует дальше развиваться, это неизбежно. Но все будет происходить в законном поле, - добавил начальник управления.

Ранее стало известно, что Николаевский областной дом ребенка до 2023 года сократит количество койко-мест до 10. Сам дом ребенка должен быть реорганизован в центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

Напомним, в Украине начали трансформировать детские дома в центры реабилитации и паллиативной помощи — помощи, оказываемой пациенту с момента установления диагноза неизлечимого прогрессирующего заболевания. Такой вид медицинской помощи позволяет улучшить качество жизни неизлечимо больного пациента и помочь членам его семьи. В то же время новые центры не превратятся в интернаты, ведь помощь детям будет предоставляться в присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В центрах также будут учить родителей, опекунов, членов семьи и людей, которые участвуют в уходе за ребенком. Они будут учиться ухаживать за ребенком, учитывая его состояние здоровья, физическое и психическое развитие.