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В четверг, 7 мая, под зданием Николаевской областного совета сотрудники коммунального некоммерческого предприятия «Областной детский центр медицинской реабилитации» вышли на акцию протеста против сокращения штата и задержки заработных плат.
Об этом идет в речь в сюжете Суспільне:Миколаїв.
Стоит отметить, что 10 января 2020 года учреждение было реорганизовано путем слияния Николаевского областного детского туберкулезного санатория «Дубки» и Николаевского областного детского кардиоревматологического санатория «Южный». Они были созданы на базе коммунального некоммерческого предприятия «Областной детский центр медицинской реабилитации» Николаевского облсовета.
Ранее десятки сотрудников учреждения получили предупреждение о сокращении их должностей с целью оптимизации койко-мест.
– Люди остаются без работы в количестве около 70 человек. И наше профильное отделение в условиях сверхтяжелой ситуации с туберкулезом, когда можно сказать, что туберкулез гуляет по стране и городу. Это отделение просто хотят ликвидировать. Якобы с целью оптимизации койко-мест. Так было заявлено нам в приказе. Мы считаем недопустимым ликвидацию такого предприятия с хорошей материальной базой, - рассказал воспитатель Дмитрий Ушаков.
Помимо этого, сотрудники также рассказали о том, что им систематически не выплачивают заработные платы.
– Также нас очень беспокоит вопрос невыплаты зарплаты, которое переходит в хроническую форму. Потому что все сроки согласно законодательству, мы считаем, уже грубо нарушены, - отмечает Дмитрий Ушаков.
В свою очередь, комментируя сложившуюся ситуацию, начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев отметил, что в ближайшее время вопрос о выплате зарплат будет решен. Однако подчеркнул, что с учетом развития предприятия сокращение трудового коллектива – неизбежно.
– Мы подали на областной совет предложение о согласовании нам перераспределения средств. Для того, чтобы мы могли направить средства на это предприятие, - говорит Павел Георгиев.
– Речь идет о том, что людей, возможно, не будут сокращать? – спросил корреспондент.
– Ну, да. Пожалуй, ключевая фраза «возможно». Но так как предприятие планирует дальше развиваться, это неизбежно. Но все будет происходить в законном поле, - добавил начальник управления.
Ранее стало известно, что Николаевский областной дом ребенка до 2023 года сократит количество койко-мест до 10. Сам дом ребенка должен быть реорганизован в центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи.
Напомним, в Украине начали трансформировать детские дома в центры реабилитации и паллиативной помощи — помощи, оказываемой пациенту с момента установления диагноза неизлечимого прогрессирующего заболевания. Такой вид медицинской помощи позволяет улучшить качество жизни неизлечимо больного пациента и помочь членам его семьи. В то же время новые центры не превратятся в интернаты, ведь помощь детям будет предоставляться в присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В центрах также будут учить родителей, опекунов, членов семьи и людей, которые участвуют в уходе за ребенком. Они будут учиться ухаживать за ребенком, учитывая его состояние здоровья, физическое и психическое развитие.
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В четверг, 7 мая, под зданием Николаевской областного совета сотрудники коммунального некоммерческого предприятия «Областной детский центр медицинской реабилитации» вышли на акцию протеста против сокращения штата и задержки заработных плат.
Об этом идет в речь в сюжете Суспільне:Миколаїв.
Стоит отметить, что 10 января 2020 года учреждение было реорганизовано путем слияния Николаевского областного детского туберкулезного санатория «Дубки» и Николаевского областного детского кардиоревматологического санатория «Южный». Они были созданы на базе коммунального некоммерческого предприятия «Областной детский центр медицинской реабилитации» Николаевского облсовета.
Ранее десятки сотрудников учреждения получили предупреждение о сокращении их должностей с целью оптимизации койко-мест.
– Люди остаются без работы в количестве около 70 человек. И наше профильное отделение в условиях сверхтяжелой ситуации с туберкулезом, когда можно сказать, что туберкулез гуляет по стране и городу. Это отделение просто хотят ликвидировать. Якобы с целью оптимизации койко-мест. Так было заявлено нам в приказе. Мы считаем недопустимым ликвидацию такого предприятия с хорошей материальной базой, - рассказал воспитатель Дмитрий Ушаков.
Помимо этого, сотрудники также рассказали о том, что им систематически не выплачивают заработные платы.
– Также нас очень беспокоит вопрос невыплаты зарплаты, которое переходит в хроническую форму. Потому что все сроки согласно законодательству, мы считаем, уже грубо нарушены, - отмечает Дмитрий Ушаков.
В свою очередь, комментируя сложившуюся ситуацию, начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев отметил, что в ближайшее время вопрос о выплате зарплат будет решен. Однако подчеркнул, что с учетом развития предприятия сокращение трудового коллектива – неизбежно.
– Мы подали на областной совет предложение о согласовании нам перераспределения средств. Для того, чтобы мы могли направить средства на это предприятие, - говорит Павел Георгиев.
– Речь идет о том, что людей, возможно, не будут сокращать? – спросил корреспондент.
– Ну, да. Пожалуй, ключевая фраза «возможно». Но так как предприятие планирует дальше развиваться, это неизбежно. Но все будет происходить в законном поле, - добавил начальник управления.
Ранее стало известно, что Николаевский областной дом ребенка до 2023 года сократит количество койко-мест до 10. Сам дом ребенка должен быть реорганизован в центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи.
Напомним, в Украине начали трансформировать детские дома в центры реабилитации и паллиативной помощи — помощи, оказываемой пациенту с момента установления диагноза неизлечимого прогрессирующего заболевания. Такой вид медицинской помощи позволяет улучшить качество жизни неизлечимо больного пациента и помочь членам его семьи. В то же время новые центры не превратятся в интернаты, ведь помощь детям будет предоставляться в присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В центрах также будут учить родителей, опекунов, членов семьи и людей, которые участвуют в уходе за ребенком. Они будут учиться ухаживать за ребенком, учитывая его состояние здоровья, физическое и психическое развитие.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный