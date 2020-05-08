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У помощника вице-президента США Майка Пенса подтвердили коронавирус, а раньше заболел помощник президента Дональда Трампа.
Об этом сообщила пресс-служба вице-президента в ответ на запрос NBC News.
Издание отмечает, что эту информацию пресс-секретарь вице-президента сообщил в пятницу, 8 мая, но не сразу, когда поступил запрос. Имени инфицированного не называют.
Из-за положительного теста сотрудника его аппарата Майк Пенс с опозданием вылетел с авиабазы Эндрюс в город Де-Мойн, штат Айова.
NBC отмечает, что и Дональд Трамп и Майк Пенс никогда не надевают медицинских масок. Из-за этого вице-президента США раскритиковали за посещение без средств защиты больницы в городе Рочестер, штат Миннесота.
Ранее коронавирус обнаружили у одного из помощников Папы Римского Франциска в Ватикане.
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У помощника вице-президента США Майка Пенса подтвердили коронавирус, а раньше заболел помощник президента Дональда Трампа.
Об этом сообщила пресс-служба вице-президента в ответ на запрос NBC News.
Издание отмечает, что эту информацию пресс-секретарь вице-президента сообщил в пятницу, 8 мая, но не сразу, когда поступил запрос. Имени инфицированного не называют.
Из-за положительного теста сотрудника его аппарата Майк Пенс с опозданием вылетел с авиабазы Эндрюс в город Де-Мойн, штат Айова.
NBC отмечает, что и Дональд Трамп и Майк Пенс никогда не надевают медицинских масок. Из-за этого вице-президента США раскритиковали за посещение без средств защиты больницы в городе Рочестер, штат Миннесота.
Ранее коронавирус обнаружили у одного из помощников Папы Римского Франциска в Ватикане.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный