У помощника вице-президента США Майка Пенса подтвердили коронавирус, а раньше заболел помощник президента Дональда Трампа.

Об этом сообщила пресс-служба вице-президента в ответ на запрос NBC News.

Издание отмечает, что эту информацию пресс-секретарь вице-президента сообщил в пятницу, 8 мая, но не сразу, когда поступил запрос. Имени инфицированного не называют.

Из-за положительного теста сотрудника его аппарата Майк Пенс с опозданием вылетел с авиабазы Эндрюс в город Де-Мойн, штат Айова.

NBC отмечает, что и Дональд Трамп и Майк Пенс никогда не надевают медицинских масок. Из-за этого вице-президента США раскритиковали за посещение без средств защиты больницы в городе Рочестер, штат Миннесота.

Ранее коронавирус обнаружили у одного из помощников Папы Римского Франциска в Ватикане.