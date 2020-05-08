Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран на 30 дней, до 15 июня.

Соответствующую рекомендацию Еврокомиссия опубликовала в пятницу, 8 мая, передает Deutsche Welle.

— Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали предпринимать подготовительные шаги по ослаблению мер борьбы с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается неустойчивой, — заявили в Еврокомиссии.

Отмечается, что из-за этого странам объединения следует продлить ограничения на въезд на внешних границах. Как известно, ранее Еврокомиссия рекомендовала начинать открытие с внутренних границ ЕС, и лишь после этого переходить к внешним. Этот совет остается в силе, уточнили в Брюсселе.

— Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы отменим ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для нерезидентов, а также для путешествий, не являющихся необходимыми, — заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Эта рекомендация адресована 30 странам. Речь идет о 26 членах Шенгенской зоны, а также о четырех ассоциированных с ней странах: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция или даже весь Евросоюз могут оставить границы закрытыми до сентября из-за роста заболеваемости коронавирусом в Соединённых Штатах Америки, и новых случаях коронавируса в Африке.