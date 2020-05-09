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Глава КНР Си Цзиньпин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну письмо, в котором предложил свою помощь в борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. В то же время официальный Пхеньян пока не сообщил ни об одном случае инфицирования на территории страны.
Об этом сообщает BBC.
В своем письме Си Цзиньпин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку во время вспышки коронавируса в Китае и «выразил личную обеспокоенность состоянием пандемии и здоровьем людей» в Северной Корее.
Также китайский лидер заявил, что Пекин «готов и в дальнейшем оказывать помощь в пределах своих возможностей для (КНДР) в борьбе с COVID-19».
В Северной Корее пока официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Впрочем западные медиа и некоторые эксперты предполагают, что вирус уже есть в стране, просто информацию об этом не распространяют.
В то же время КНДР стала первой страной, которая после эпидемии коронавируса закрыла границы для въезда — еще в январе 2020 года, когда эпидемия не переросла в пандемию.
Сам Ким Чен Ын в апреле долгое время не появлялся на публике, пропустив даже день рождения своего деда Ким Ир Сена. Из-за этого возникли предположения, что он серьезно заболел или даже умер. Однако 2 мая северокорейские СМИ показали свежие кадры с Ким Чен Ыном, где у него здоровый вид.
Напомним, власти Китая отправили в Северную Корею группу медицинских специалистов, которые должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Глава КНР Си Цзиньпин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну письмо, в котором предложил свою помощь в борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. В то же время официальный Пхеньян пока не сообщил ни об одном случае инфицирования на территории страны.
Об этом сообщает BBC.
В своем письме Си Цзиньпин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку во время вспышки коронавируса в Китае и «выразил личную обеспокоенность состоянием пандемии и здоровьем людей» в Северной Корее.
Также китайский лидер заявил, что Пекин «готов и в дальнейшем оказывать помощь в пределах своих возможностей для (КНДР) в борьбе с COVID-19».
В Северной Корее пока официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Впрочем западные медиа и некоторые эксперты предполагают, что вирус уже есть в стране, просто информацию об этом не распространяют.
В то же время КНДР стала первой страной, которая после эпидемии коронавируса закрыла границы для въезда — еще в январе 2020 года, когда эпидемия не переросла в пандемию.
Сам Ким Чен Ын в апреле долгое время не появлялся на публике, пропустив даже день рождения своего деда Ким Ир Сена. Из-за этого возникли предположения, что он серьезно заболел или даже умер. Однако 2 мая северокорейские СМИ показали свежие кадры с Ким Чен Ыном, где у него здоровый вид.
Напомним, власти Китая отправили в Северную Корею группу медицинских специалистов, которые должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный