В своем письме Си Цзиньпин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку во время вспышки коронавируса в Китае и «выразил личную обеспокоенность состоянием пандемии и здоровьем людей» в Северной Корее.

Также китайский лидер заявил, что Пекин «готов и в дальнейшем оказывать помощь в пределах своих возможностей для (КНДР) в борьбе с COVID-19».

В Северной Корее пока официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Впрочем западные медиа и некоторые эксперты предполагают, что вирус уже есть в стране, просто информацию об этом не распространяют.

В то же время КНДР стала первой страной, которая после эпидемии коронавируса закрыла границы для въезда — еще в январе 2020 года, когда эпидемия не переросла в пандемию.

Сам Ким Чен Ын в апреле долгое время не появлялся на публике, пропустив даже день рождения своего деда Ким Ир Сена. Из-за этого возникли предположения, что он серьезно заболел или даже умер. Однако 2 мая северокорейские СМИ показали свежие кадры с Ким Чен Ыном, где у него здоровый вид.

Напомним, власти Китая отправили в Северную Корею группу медицинских специалистов, которые должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына.