Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в этом году капитальный ремонт Варваровского моста не начнется.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Министр заявил, что в этом году ремонт моста не может начаться, так как для начала его нужно передать на баланс «Укравтодора».

— Это перспектива точно следующего. Во-первых, надо забрать мост на баланс, во-вторых, начать подготовку проектной документации. Эти все вещи нужно актуализировать. Мы не можем заказать проекты и тратить даже одну гривну на то, что не является нашей собственностью. Это уже будет ответственность, — заявил Владислав Криклий.

Владислав Криклий заявил, что передача Варваровского моста на баланс «Укравтодора» состоится через несколько месяцев.

— Уже начали эту процедуру. По срокам сейчас не скажу. Но, думаю, через несколько месяцев мы заберем и это уже будет полностью наша ответственность. Конечно, можно долго дискутировать, почему это затягивалось. На самом деле, еще во время прошлого моего визита озвучивалось вполне верное предложение, как можно сотрудничать с международными финансовыми организациями, тем самым Европейским банком реконструкции и развития, которые с удовольствием готовы на уровне местных бюджетов под их гарантии выделять финансирование. Если местная власть решила, что ей самостоятельно тяжело, нет ресурсов, желания, воли разбираться, как этим проектом заниматься, значит заберем на баланс «Укравтодора» и уже будем на уровне государственного финансирования искать и продемонстрируем, как можно сотрудничать с международными организациями, — отметил министр.

Напомним, 17 июля, во время визита в Николаев, Владимир Зеленский заявил, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, таких мостов, как Варваровский, всего два в мире, и один из них, в Китае, уже рухнул.

Во время брифинга в Очакове 20 ноября президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года.

4 декабря губернатор Николаевской области Александр Стадник пообещал сделать всё, чтобы отремонтировать Варваровский мост в 2020 году, и добавил, что у него уже есть «таблица по срокам» выполнения работ.