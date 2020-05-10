Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что заполняемость коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 не превышает 15%, несмотря на суточные колебания количества госпитализаций.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

— Решение о госпитализации принимает врач. Он принимает это решение в соответствии со стандартами оказания медпомощи на основании определенных факторов о течении болезни, о том есть или нет сопутствующих заболевание. Если смотреть на общее количество госпитализаций и общую заполняемость коек, то в целом по Украине этот показатель не превышает 15%, - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что количество госпитализированных может колебаться.

— Мы не можем делать выводы по одному дню, тем более, что сегодня было госпитализировано 134 человека, - сказал Максим Степанов.

Напомним, в Украине, 10 мая, зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.