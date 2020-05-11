Олег Волошин

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Олег Волошин заявил, что проведет беседу с главой депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимиром Фроленко из-за изложенной им «версии» десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского.

Об этом он заявил в комментарии под постом главного редактора издания НикВести Олега Деренюги.

— Проведем разъяснительную работу... Стыдно не знать историю единственной операции, за которую всем участникам дали звезды героя, — заявил Олег Волошин.

Напомним, 9 мая, корреспондент телеканала NewsOne попросил Владимира Фроленко рассказать о героическом подвиге десантников Константина Ольшанского и о их вкладе в освобождение Николаева.

В ответ на просьбу депутат озвучил свою «версию» тех событий, согласно которой основной задачей высадки десанта под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского в районе николаевского элеватора, была разведка боем, чтобы определить в каком месте сконцентрированы силы противника.

Отметим, что озвученная депутатом версия событий 75 летней давности противоречит общепринятой версии историков и краеведов. Согласно книге украинского ветерана Второй мировой войны, писателя и журналиста Михаила Божаткина «Десант принимает бой», основной задачей десантников было оказание помощи наступающим с фронта войскам в овладении городом Николаевом, и внесение паники сумятицы в ряды гитлеровцев.

Для оказания помощи наступающим с фронта войскам в овладении городом, командующий 28-й армией генерал-лейтенант Алексей Гречкин приказал высадить в Николаевском порту десант морской пехоты с задачей завязать бой в тылу немецко-фашистских войск, вызвать панику и отвлечь часть сил противника с фронта. Выполнение задачи возлагалось на 384-й отдельный батальон морской пехоты, входивший в состав Одесской военно-морской базы. Для десанта было отобрано 55 добровольцев во главе с командиром отряда старшим лейтенантом Константином Ольшанским.

В 4 часа 15 минут 26 марта 1944 года морские пехотинцы скрытно высадились в торговом порту, сняли часовых, и, заняв несколько зданий, организовали круговую оборону в районе элеватора. Утром противник попытался небольшими силами уничтожить десант, решив, что элеватор заняли партизаны, но получив сокрушительный отпор, откатились на исходные позиции. А дальше медленно час за часом, всё слилось в один непрекращающийся бой, в непрерывные атаки гитлеровцев. Враг вводил в бой свежие части, артиллерию, шестиствольные минометы и танки. Десантники несли тяжёлые потери, но каждая новая атака отбивалась шквальным огнем. Бой продолжался и в ночь на 27 марта. Силы десантников заметно таяли. Ранен был Ольшанский, но сознания не терял и по-прежнему командовал отрядом.

Утром 28 марта оставшиеся в живых ольшанцы продолжали бой, при это все офицеры к тому времени погибли. В ночь на 28 марта 1944 года 61-я гвардейская и 243-я стрелковая дивизии из состава 6-й армии форсировали реку Ингул и с севера ворвались в город Николаев. Одновременно с востока в город вошли части 5-й ударной армии. С юга в город вступили войска 28-й армии и 2-й гвардейский механизированный корпус. От десанта к этому времени осталось 11 человек, все были ранены и обожжены. Отряд старшего лейтенанта Ольшанского за двое суток отразил 18 атак противника, вывел из строя свыше 700 гитлеровцев, уничтожил несколько танков и пушек противника, посеял панику в тылу врага, помешал уничтожению порта и элеватора.