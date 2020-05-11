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Работник рыбоперерабатывающего завода в приморском городе Тема(Гана) заразил коронавирусом 533 своих коллег, заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.
Государственный деятель не сообщил подробностей о том, как распространилась болезнь в заведении и были ли приняты меры безопасности.
Президент Ганы добавил, что «наша стратегия агрессивного отслеживания (людей, которые общались с больным — ред.), массовое тестирование — наш надежный способ искоренить вирус».
Теперь в стране 4700 случаев коронавируса, что является наибольшим показателем в Западной Африке. Таким образом, 20% всех зараженных в Гане «подхватили» коронавирус от одного человека
Вследствие болезни в Гане погибли 22 человека. 494 человека выздоровели.
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Работник рыбоперерабатывающего завода в приморском городе Тема(Гана) заразил коронавирусом 533 своих коллег, заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.
Государственный деятель не сообщил подробностей о том, как распространилась болезнь в заведении и были ли приняты меры безопасности.
Президент Ганы добавил, что «наша стратегия агрессивного отслеживания (людей, которые общались с больным — ред.), массовое тестирование — наш надежный способ искоренить вирус».
Теперь в стране 4700 случаев коронавируса, что является наибольшим показателем в Западной Африке. Таким образом, 20% всех зараженных в Гане «подхватили» коронавирус от одного человека
Вследствие болезни в Гане погибли 22 человека. 494 человека выздоровели.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный