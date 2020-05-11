Во Львовской области из-за роста случаев заболевания COVID-19 решили пока не ослаблять карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Так, 10 мая на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение продлить карантин без ослабления до 15 мая.

— Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15-го, – отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.

9 мая с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 человек. Подтверждено 54 случая заболевания. Направлено на самоизоляцию 158 человек.

Напомним, что по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.