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Во Львовской области из-за роста случаев заболевания COVID-19 решили пока не ослаблять карантин.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Так, 10 мая на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение продлить карантин без ослабления до 15 мая.
— Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15-го, – отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.
9 мая с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 человек. Подтверждено 54 случая заболевания. Направлено на самоизоляцию 158 человек.
Напомним, что по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.
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Во Львовской области из-за роста случаев заболевания COVID-19 решили пока не ослаблять карантин.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Так, 10 мая на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение продлить карантин без ослабления до 15 мая.
— Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15-го, – отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.
9 мая с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 человек. Подтверждено 54 случая заболевания. Направлено на самоизоляцию 158 человек.
Напомним, что по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный