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В понедельник утром, 11 мая, в Украине в рамках плана по смягчению карантина заработали парикмахерские и салоны красоты. У дверей одного из заведений собралась большая очередь.
Об этом пишет Страна.ua.
Сообщается, что около 09:00 в очереди перед парикмахерской на улице Ощепкова стояли восемь человек. По словам очевидцев, внутри также все места были заняты.
Напомним, что во Львовской области из-за роста случаев заболевания COVID-19 решили пока не ослаблять карантин.
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В понедельник утром, 11 мая, в Украине в рамках плана по смягчению карантина заработали парикмахерские и салоны красоты. У дверей одного из заведений собралась большая очередь.
Об этом пишет Страна.ua.
Сообщается, что около 09:00 в очереди перед парикмахерской на улице Ощепкова стояли восемь человек. По словам очевидцев, внутри также все места были заняты.
Напомним, что во Львовской области из-за роста случаев заболевания COVID-19 решили пока не ослаблять карантин.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный