В понедельник утром, 11 мая, в Украине в рамках плана по смягчению карантина заработали парикмахерские и салоны красоты. У дверей одного из заведений собралась большая очередь.

Об этом пишет Страна.ua.

Сообщается, что около 09:00 в очереди перед парикмахерской на улице Ощепкова стояли восемь человек. По словам очевидцев, внутри также все места были заняты.

Напомним, что во Львовской области из-за роста случаев заболевания COVID-19 решили пока не ослаблять карантин.