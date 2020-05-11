Антимонопольный комитет Украины обязал Управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации допустить к участию в тендере на ремонт дороги «Баштанка — Березнеговатое» фирму «София-Гранит».

Об этом свидетельствует решение АМКУ, пишут НикВести.

Как известно, 30 января 2020 года Управление инфраструктуры ОГА объявило тендер на средний текущий ремонт отдельных участков дороги «Баштанка — Березнеговатое» с ожидаемой стоимостью в 58 миллионов 310 тысяч 495 гривен.

Участниками тендера стали 8 компаний, однако к тендеру было допущено всего 4: «Ростдорстрой», ОАО «СМТ №8», ЧП «СФ «Николаевавтодор» и ООО «Европейская дорожно-строительная компания». При этом, согласно данным Министерства юстиции Украины директором ЧП «СФ «Николаевавтодор» является Депутат Николаевского городского совета Сергеей Шульгач.

После чего фирмы «София-Гранит», ДП «Лидер», ООО «Николаевстройцентр», ЧАО «Броварское дорожно-строительное управление №50», которых не допустили к участию в тендере, подали жалобу в АМКУ.

Отметим, что согласно данным Министерства юстиции Украины директором «София-Гранит» является народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский.

Рассмотрев жалобу, постоянная административная коллегия АМКУ обязала Управление инфраструктуры ОГА отменить решение об отклонении тендерного предложения фирмы нардепа Игоря Негулевского «София-Гранит».

Напомним, что скандальная фирма «Полтавабудцентр» бизнесмена Араика Амирханяна заблокировала двухмиллиардный тендер на ремонт трассы Н-11 Днепр - Николаев в Днепропетровской области.