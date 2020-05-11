Об этом сообщает «Радио Свобода», передает Громадське.

Партия «Белорусский народный фронт» заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах и не поддержит других кандидатов.

Свое решение в партии объяснили пандемией COVID-19 и тем, что белорусские власти проигнорировали рекомендации по изменению избирательного законодательства, предложенные международными и белорусскими наблюдателями на предыдущих выборах.

— Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом больных, — отметили в партии.

Подобное решение приняла и «Белорусская партия левых «Справедливый мир».

— Белорусская партия левых оценивает это решение как безответственное и преступное. Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей, — говорится в заявлении центрального комитета «Справедливого мира».

Ранее пять оппозиционных партий планировали провести «праймериз» в регионах и выдвинуть единого кандидата, но из-за коронавируса эту затею отменили.

Напомним, Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.