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Белорусские политические партии, позиционирующие себя как оппозиционные действующему главе государства Александру Лукашенко, отказались от участия в очередных президентских выборах, которые планируют провести летом несмотря на эпидемию коронавируса.
Об этом сообщает «Радио Свобода», передает Громадське.
Партия «Белорусский народный фронт» заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах и не поддержит других кандидатов.
Свое решение в партии объяснили пандемией COVID-19 и тем, что белорусские власти проигнорировали рекомендации по изменению избирательного законодательства, предложенные международными и белорусскими наблюдателями на предыдущих выборах.
— Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом больных, — отметили в партии.
Подобное решение приняла и «Белорусская партия левых «Справедливый мир».
— Белорусская партия левых оценивает это решение как безответственное и преступное. Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей, — говорится в заявлении центрального комитета «Справедливого мира».
Ранее пять оппозиционных партий планировали провести «праймериз» в регионах и выдвинуть единого кандидата, но из-за коронавируса эту затею отменили.
Напомним, Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.
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Белорусские политические партии, позиционирующие себя как оппозиционные действующему главе государства Александру Лукашенко, отказались от участия в очередных президентских выборах, которые планируют провести летом несмотря на эпидемию коронавируса.
Об этом сообщает «Радио Свобода», передает Громадське.
Партия «Белорусский народный фронт» заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах и не поддержит других кандидатов.
Свое решение в партии объяснили пандемией COVID-19 и тем, что белорусские власти проигнорировали рекомендации по изменению избирательного законодательства, предложенные международными и белорусскими наблюдателями на предыдущих выборах.
— Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом больных, — отметили в партии.
Подобное решение приняла и «Белорусская партия левых «Справедливый мир».
— Белорусская партия левых оценивает это решение как безответственное и преступное. Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей, — говорится в заявлении центрального комитета «Справедливого мира».
Ранее пять оппозиционных партий планировали провести «праймериз» в регионах и выдвинуть единого кандидата, но из-за коронавируса эту затею отменили.
Напомним, Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный