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Литва и Польша с 11 мая открыли границы для работников, предпринимателей и студентов.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.
При въезде в страны следует показать пограничникам документ, подтверждающий цель поездки - документ о месте работы, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из вуза и тому подобное. Пограничники решают, впустить или нет человека на территорию своей страны.
По договоренности между Литвой и Польшей этим категориям граждан не нужно отбывать 14-дневную изоляцию.
Кроме того, на польско-литовской границе в понедельник начало работать большее количество КПП. Согласно решению литовского правительства на прошлой неделе, от 11 мая все иностранцы могут въехать в Литву, но только поляки не будут подвергаться карантину в течение 14 дней. Пока неизвестно, когда польско-литовскую границу можно будет пересечь без ограничений.
Правительство Литвы раньше решило продлить карантин до 31 мая.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что выезд украинцев за границу ограничен только самолетами.
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Литва и Польша с 11 мая открыли границы для работников, предпринимателей и студентов.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.
При въезде в страны следует показать пограничникам документ, подтверждающий цель поездки - документ о месте работы, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из вуза и тому подобное. Пограничники решают, впустить или нет человека на территорию своей страны.
По договоренности между Литвой и Польшей этим категориям граждан не нужно отбывать 14-дневную изоляцию.
Кроме того, на польско-литовской границе в понедельник начало работать большее количество КПП. Согласно решению литовского правительства на прошлой неделе, от 11 мая все иностранцы могут въехать в Литву, но только поляки не будут подвергаться карантину в течение 14 дней. Пока неизвестно, когда польско-литовскую границу можно будет пересечь без ограничений.
Правительство Литвы раньше решило продлить карантин до 31 мая.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что выезд украинцев за границу ограничен только самолетами.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный