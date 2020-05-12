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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении заявил, что ограничения, действующие в стране рамках борьбы с коронавирусом, будут сохранены, но несколько ослаблены.
Об этом сообщает «Анадолу».
По его словам, власти продолжат практику введения комендантского часа в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Президент объявил, что очередной запрет на выход из дома будет действовать с 16 по 19 мая.
Вместе с тем, сообщил Эрдоган, правительство отменит введенные в связи с эпидемией ограничения на въезд-выезд в городах Адана, Диярбакыр, Мардин, Трабзон, Орду, Денизли, Кахраманмараш, Шанлыурфа и Текирдаг.
Напомним, в центре поселка в пригороде Афин ввели ночной комендантский час после второго вечера антикарантинных столкновений с полицией.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении заявил, что ограничения, действующие в стране рамках борьбы с коронавирусом, будут сохранены, но несколько ослаблены.
Об этом сообщает «Анадолу».
По его словам, власти продолжат практику введения комендантского часа в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Президент объявил, что очередной запрет на выход из дома будет действовать с 16 по 19 мая.
Вместе с тем, сообщил Эрдоган, правительство отменит введенные в связи с эпидемией ограничения на въезд-выезд в городах Адана, Диярбакыр, Мардин, Трабзон, Орду, Денизли, Кахраманмараш, Шанлыурфа и Текирдаг.
Напомним, в центре поселка в пригороде Афин ввели ночной комендантский час после второго вечера антикарантинных столкновений с полицией.