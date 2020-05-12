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В Николаевской ОГА проходит заседание областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Традиционно планируют обсуждать меры противодействия распространения коронавируса COVID-19 в Николаевской области. Трансляция по ссылке: https://youtu.be/oqlR74nbl8c
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Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
В Николаевской ОГА проходит заседание областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Традиционно планируют обсуждать меры противодействия распространения коронавируса COVID-19 в Николаевской области. Трансляция по ссылке: https://youtu.be/oqlR74nbl8c