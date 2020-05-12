В 2020 году на ремонтные работы тротуаров городской бюджет Николаева выделит 53 миллиона 259 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос активиста Дмитрия Рябченко.

Согласно данной информации в 2019 году на укладку плитки из горбюджета предусмотрели 29 миллионов 984 тысячи гривен, в то время как на 2020 год планируется выделить 53 миллиона 259 тысяч гривен на ремонт тротуаров. Таким образом, за два года из бюджета будет потрачено 83 миллиона гривен.

Помимо этого, в документе отмечается, что средняя стоимость за один квадратный метр составляет от 500 до 1000 гривен.

Напомним, ранее директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Сергей Коренев рассказал, что в 2020 году в Николаеве планируют отремонтировать больше тротуаров, чем в прошлом.