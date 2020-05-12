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Депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что глава фракции в городском совете Юрий Гранатуров не планирует покидать ряды партии.
Об этом он заявил в интервью интернет-изданию Мой город.
Юрий Кормышкин заявил, что окончательно дальнейшая судьба Юрия Гранатурова в «Нашем крае» будет решена им самим в течение месяца.
— Что касается Юрия Исаевича, это будет его личное решение. Я думаю, что в течении месяца он свое решение скажет и он пойдет с «Нашим краем», или с какой-то другой политической силой. Это его личный вопрос. Я лично с ним общался, у него на сегодняшний день есть желание оставаться в «Нашем крае». Как это в тоге будет, это вопрос к Юрию Исаевичу, — заявил Юрий Кормышкин.
Напомним, сегодня, 12 марта, во время сессии Николаевского горсовета депутат Олег Солтыс заявил о создании группы «Оппозиционная платформа - За життя». В нее вошли депутаты от фракции «Наш край» Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач и Сергей Мотуз.
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Депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что глава фракции в городском совете Юрий Гранатуров не планирует покидать ряды партии.
Об этом он заявил в интервью интернет-изданию Мой город.
Юрий Кормышкин заявил, что окончательно дальнейшая судьба Юрия Гранатурова в «Нашем крае» будет решена им самим в течение месяца.
— Что касается Юрия Исаевича, это будет его личное решение. Я думаю, что в течении месяца он свое решение скажет и он пойдет с «Нашим краем», или с какой-то другой политической силой. Это его личный вопрос. Я лично с ним общался, у него на сегодняшний день есть желание оставаться в «Нашем крае». Как это в тоге будет, это вопрос к Юрию Исаевичу, — заявил Юрий Кормышкин.
Напомним, сегодня, 12 марта, во время сессии Николаевского горсовета депутат Олег Солтыс заявил о создании группы «Оппозиционная платформа - За життя». В нее вошли депутаты от фракции «Наш край» Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач и Сергей Мотуз.