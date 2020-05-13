Одним из худших последствий пандемии коронавируса может оказаться усиление вооруженного противостояния во многих конфликтных зонах.

Об этом сообщили аналитики Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), передает Deutsche Welle.

Директор SIPRI Дэн Смит предостерег об опасности обострения международных конфликтов и усиления террористической активности вследствие вызванного коронавирусом кризиса.

— Эта проблема особенно остро касается Ирака и Сирии. В Ираке уже заметны признаки возрождения деятельности террористической организации Исламское государство. В Йемене также возможно усиление противостояния. В Афганистане может продолжать усиливаться влияние радикального исламского движения Талибан, — заявил Дэн Смит.

Кроме того, он добавил, что существует угроза нового витка напряженности в Африке, в частности, на востоке континента и в некоторых регионах Западной Африки. В некоторых регионах распространение эпидемии значительно ослабило функционирование госорганов и ухудшило инфраструктуру. Как следствие, люди не получали поддержку и помощь, в которой нуждались.

— Поэтому некоторые из них присоединятся к агрессивным вооруженным группировкам, которые пообещают им помощь, например, доступ к продовольствию, —пояснил директор SIPRI.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19 и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.