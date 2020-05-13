Департамент полиции и погранохраны (ДПП) Эстонии, фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке Эстонии.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на портал телерадиовещания ERR.

Первый этап обойдется почти в 20 миллионов евро и включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров — от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби (3,5 км к северу от пограничного пункта с Россией Лухамаа (Luhamaa).

«Это как раз тот участок, через который больше всего ведутся контрабандистские дела. Там и больше всего нелегально пересекают границу», — сказал министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme) Эстонскому телевидению.

Работать строителям придется в непростых условиях. Помимо того, что местами граница проходит по болотистым участкам, надо будет считаться и с особым режимом.

«Наши сотрудники и все сотрудники наших субподрядчиков должны будут работать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не заступать на территорию России. Нарушать границу в ходе строительных работ нельзя, так что логистических проблем будет достаточно», — отметил председатель правления Merko Ehitus Eesti AS Иво Волков.

Работы на первом этапе планируется закончить в три года. Одновременно начнется подготовка к обустройству и других участков.

Всего сухопутная граница с Россией пролегает на расстоянии 135 километров, из которых на болотистую местность приходится 101 км. Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичной техникой, установить электронную охранную систему, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами.

Будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров. На ряде участков естественным помощником пограничников станут реки и болота, где нет практического смысла и необходимости возводить ограждение.

Правительством принято решение выделить на обустройство границы 130,5 млн евро, ранее оно выразило надежду, что финансовую поддержку окажет Европейский союз.

В то же время между Эстонией и Россией нет договора о границе. Он подписывался дважды, в 2005 и 2014 году, но до сих пор не ратифицирован.

Напомним, Еврокомиссия утвердит стратегию, в которой правительства могут скоординировано открыть туристический бизнес.