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Глава областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин рассказал о формировании команды на выборы в Николаевский городской совет и вероятную кандидатуру на должность мэра.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
— Что касается формирования команды в Николаевский городской совет - да, мы будем принимать участие в формировании команд в областной совет и в городской совет. Я считаю, что в команде «Нашего края» должны быть порядочные люди, в первую очередь, желающие что-то сделать для города Николаева и Николаевской области. И это - самый основной критерий, - рассказал политик.
Кроме того Юрий Кормышкин заявил, что политсовет Николаевской городской организации «Нашего края» выдвинет своего кандидата в мэры.
— По поводу баллотирования в мэры, я уверен, что политсовет Николаевской городской организации «Нашего края» примет решение и выдвинет кого-то кандидатом в мэры. От партии «Наш край», я уверен на 100 процентов, будет кандидатура в мэры, - ответил глава «Нашего края» в области.
При этом, Юрий Кормышкин объяснил свое уклонение от прямого ответа.
— Я хочу, чтобы до последнего дня Александр Федорович не расслаблялся. А работал на благо города, - рассказал Юрий Кормышкин.
Пресс-релиз
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Глава областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин рассказал о формировании команды на выборы в Николаевский городской совет и вероятную кандидатуру на должность мэра.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
— Что касается формирования команды в Николаевский городской совет - да, мы будем принимать участие в формировании команд в областной совет и в городской совет. Я считаю, что в команде «Нашего края» должны быть порядочные люди, в первую очередь, желающие что-то сделать для города Николаева и Николаевской области. И это - самый основной критерий, - рассказал политик.
Кроме того Юрий Кормышкин заявил, что политсовет Николаевской городской организации «Нашего края» выдвинет своего кандидата в мэры.
— По поводу баллотирования в мэры, я уверен, что политсовет Николаевской городской организации «Нашего края» примет решение и выдвинет кого-то кандидатом в мэры. От партии «Наш край», я уверен на 100 процентов, будет кандидатура в мэры, - ответил глава «Нашего края» в области.
При этом, Юрий Кормышкин объяснил свое уклонение от прямого ответа.
— Я хочу, чтобы до последнего дня Александр Федорович не расслаблялся. А работал на благо города, - рассказал Юрий Кормышкин.
Пресс-релиз