Об этом говорится в распоряжении российского правительства от 11 мая.

— Упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала, — говорится в тексте распоряжения.

Причины такого решения не сообщаются. Идея создать российский аналог «Википедии» возникла еще в 2016 году. Основой для нее должна была стать 35-томная Большая российская энциклопедия, которая насчитывает 80 тысяч статей. Позже, в 2019 году, на заседании Совета по русскому языку, об этой идее напомнил Владимир Путин.

Как подсчитало российское издание Znak.com, из федерального бюджета РФ на проект российского аналога «Википедии» на 2020 год заложили почти 2 миллиарда рублей.

Напомним, Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook за отказ отчитаться о хранении персональных данных пользователей из РФ на территории России.