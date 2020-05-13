В среду, 13 мая, канцлер Германии Ангела Меркель, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на кражу информации с ее компьютера российскими хакерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иностранные СМИ.

При этом она отметила, что серьезно относится к этому инциденту.

— Я буду стремиться к хорошим отношениям с Россией, потому что я думаю, что есть все основания для продолжения наших дипломатических усилий, но это (кража переписки, - прим.) не облегчает ситуацию, - рассказала Ангела Меркель.

Отметим, что 5 лет назад хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель, который находится в ее офисе в Бундестаге. Известно, что злоумышленники получили доступ по меньшей мере к 16 гигабайтам информации.

По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка. В Москве отрицают причастность к инциденту.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в «новую фазу пандемии» с менее жесткими ограничениями, а жителям следует придерживаться «базовых требований», необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.