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В среду, 13 мая, канцлер Германии Ангела Меркель, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на кражу информации с ее компьютера российскими хакерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иностранные СМИ.
При этом она отметила, что серьезно относится к этому инциденту.
— Я буду стремиться к хорошим отношениям с Россией, потому что я думаю, что есть все основания для продолжения наших дипломатических усилий, но это (кража переписки, - прим.) не облегчает ситуацию, - рассказала Ангела Меркель.
Отметим, что 5 лет назад хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель, который находится в ее офисе в Бундестаге. Известно, что злоумышленники получили доступ по меньшей мере к 16 гигабайтам информации.
По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка. В Москве отрицают причастность к инциденту.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в «новую фазу пандемии» с менее жесткими ограничениями, а жителям следует придерживаться «базовых требований», необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.
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В среду, 13 мая, канцлер Германии Ангела Меркель, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на кражу информации с ее компьютера российскими хакерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иностранные СМИ.
При этом она отметила, что серьезно относится к этому инциденту.
— Я буду стремиться к хорошим отношениям с Россией, потому что я думаю, что есть все основания для продолжения наших дипломатических усилий, но это (кража переписки, - прим.) не облегчает ситуацию, - рассказала Ангела Меркель.
Отметим, что 5 лет назад хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель, который находится в ее офисе в Бундестаге. Известно, что злоумышленники получили доступ по меньшей мере к 16 гигабайтам информации.
По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка. В Москве отрицают причастность к инциденту.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в «новую фазу пандемии» с менее жесткими ограничениями, а жителям следует придерживаться «базовых требований», необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.