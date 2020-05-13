|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:36
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.2 грн
Новым руководителем Государственной экологической инспекции назначили Андрея Малеваного.
Такое решение принял Кабинет Министров Украины в среду, 13 мая, сообщил народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, против назначения Андрея Малеваного выступили 65 нардепов от партии «Слуга народа».
— 65 нардепов от «Слуги Народа» обратились к Премьер-министру с призывом не назначать этого человека руководителем. Обращение, как видим, проигнорировано, - пишет Алексей Гончаренко.
Отметим, что Андрей Малеваный до назначения занимал должность начальника управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации, а также был подчиненным мэра Киева Виталия Кличко и нынешнего вице-премьера Алексея Резникова (бывший заместитель городского головы Киева, - прим.).
В период с июня 2012 по февраль 2013 года Андрей Малеваный был заместителем начальника, первым заместителем начальника и начальником Главного управления Госкомзема в Николаевской области. Также, в период с февраля по ноябрь 2014 года занимал должность начальника Главного управления Госземагентства в Николаевской области.
Согласно декларации Андрея Малеваного, которую он подал за 2018 год в качестве кандидата на должность главы Госэкоинспекции, чиновник живет с женой, дочкой и сыном. При этом в декларации отсутствуют данные о собственном или арендованном жилье.
Указывается, что супружеская пара владеет тремя земельными участками в Киевской области и двумя офисами в Киеве, общая стоимость которых составляет порядка 1,09 миллион гривен.
Также Андрей Малеваный задекларировал автомобиль Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, приобретенный в 2014 году за 400 тысяч гривен, и Peugeot 3008 2018 года выпуска стоимостью 825 тысяч гривен, который принадлежит жене.
За 2018 год чиновник официально заработал 257 тысяч гривен, а его жена заработала более миллиона гривен. В декларации чиновник также указал 300 тысяч гривен и 30 тысяч долларов наличными.
При этом, жена Елена Малеваная является владельцем ООО «Инсайт Сити» и ей принадлежит 50% уставного капитала компании «Стройинвестгруп».
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Березанской РГА Дениса Мезенко.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Новым руководителем Государственной экологической инспекции назначили Андрея Малеваного.
Такое решение принял Кабинет Министров Украины в среду, 13 мая, сообщил народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, против назначения Андрея Малеваного выступили 65 нардепов от партии «Слуга народа».
— 65 нардепов от «Слуги Народа» обратились к Премьер-министру с призывом не назначать этого человека руководителем. Обращение, как видим, проигнорировано, - пишет Алексей Гончаренко.
Отметим, что Андрей Малеваный до назначения занимал должность начальника управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации, а также был подчиненным мэра Киева Виталия Кличко и нынешнего вице-премьера Алексея Резникова (бывший заместитель городского головы Киева, - прим.).
В период с июня 2012 по февраль 2013 года Андрей Малеваный был заместителем начальника, первым заместителем начальника и начальником Главного управления Госкомзема в Николаевской области. Также, в период с февраля по ноябрь 2014 года занимал должность начальника Главного управления Госземагентства в Николаевской области.
Согласно декларации Андрея Малеваного, которую он подал за 2018 год в качестве кандидата на должность главы Госэкоинспекции, чиновник живет с женой, дочкой и сыном. При этом в декларации отсутствуют данные о собственном или арендованном жилье.
Указывается, что супружеская пара владеет тремя земельными участками в Киевской области и двумя офисами в Киеве, общая стоимость которых составляет порядка 1,09 миллион гривен.
Также Андрей Малеваный задекларировал автомобиль Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, приобретенный в 2014 году за 400 тысяч гривен, и Peugeot 3008 2018 года выпуска стоимостью 825 тысяч гривен, который принадлежит жене.
За 2018 год чиновник официально заработал 257 тысяч гривен, а его жена заработала более миллиона гривен. В декларации чиновник также указал 300 тысяч гривен и 30 тысяч долларов наличными.
При этом, жена Елена Малеваная является владельцем ООО «Инсайт Сити» и ей принадлежит 50% уставного капитала компании «Стройинвестгруп».
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Березанской РГА Дениса Мезенко.