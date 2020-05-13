Новым руководителем Государственной экологической инспекции назначили Андрея Малеваного.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины в среду, 13 мая, сообщил народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, против назначения Андрея Малеваного выступили 65 нардепов от партии «Слуга народа».

— 65 нардепов от «Слуги Народа» обратились к Премьер-министру с призывом не назначать этого человека руководителем. Обращение, как видим, проигнорировано, - пишет Алексей Гончаренко.

Отметим, что Андрей Малеваный до назначения занимал должность начальника управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации, а также был подчиненным мэра Киева Виталия Кличко и нынешнего вице-премьера Алексея Резникова (бывший заместитель городского головы Киева, - прим.).

В период с июня 2012 по февраль 2013 года Андрей Малеваный был заместителем начальника, первым заместителем начальника и начальником Главного управления Госкомзема в Николаевской области. Также, в период с февраля по ноябрь 2014 года занимал должность начальника Главного управления Госземагентства в Николаевской области.

Согласно декларации Андрея Малеваного, которую он подал за 2018 год в качестве кандидата на должность главы Госэкоинспекции, чиновник живет с женой, дочкой и сыном. При этом в декларации отсутствуют данные о собственном или арендованном жилье.

Указывается, что супружеская пара владеет тремя земельными участками в Киевской области и двумя офисами в Киеве, общая стоимость которых составляет порядка 1,09 миллион гривен.

Также Андрей Малеваный задекларировал автомобиль Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, приобретенный в 2014 году за 400 тысяч гривен, и Peugeot 3008 2018 года выпуска стоимостью 825 тысяч гривен, который принадлежит жене.

За 2018 год чиновник официально заработал 257 тысяч гривен, а его жена заработала более миллиона гривен. В декларации чиновник также указал 300 тысяч гривен и 30 тысяч долларов наличными.

При этом, жена Елена Малеваная является владельцем ООО «Инсайт Сити» и ей принадлежит 50% уставного капитала компании «Стройинвестгруп».

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Березанской РГА Дениса Мезенко.