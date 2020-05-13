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Федеральная служба РФ по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) приостановила использование аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» после того, как два из них стали причиной пожаров в больницах с больными COVID-19.
Речь идет об аппаратах, изготовленных после 1 апреля, передает ТАСС.
Отмечается, что именно они использовались в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая соответственно вспыхнули пожары.
В то же время, концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который производит аппараты ИВЛ «Авента-М», заявил, что они прошли все необходимые проверки безопасности, и призвал не делать преждевременных выводов о причинах пожаров в больницах.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отказались использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из РФ, которые, возможно, стали причиной пожаров в российских больницах.
Напомним, что в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) горела больница для пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Федеральная служба РФ по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) приостановила использование аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» после того, как два из них стали причиной пожаров в больницах с больными COVID-19.
Речь идет об аппаратах, изготовленных после 1 апреля, передает ТАСС.
Отмечается, что именно они использовались в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая соответственно вспыхнули пожары.
В то же время, концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который производит аппараты ИВЛ «Авента-М», заявил, что они прошли все необходимые проверки безопасности, и призвал не делать преждевременных выводов о причинах пожаров в больницах.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отказались использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из РФ, которые, возможно, стали причиной пожаров в российских больницах.
Напомним, что в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) горела больница для пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).