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Американское ФБР, а также Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) обнародовали предупреждение об угрозе хакерского вмешательства со стороны Китая для учреждений в США, которые разрабатывают вакцину и лекарства против COVID-19.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ФБР
— Сферы здравоохранения, фармацевтики и научно-исследовательский сектор, которые работают над ответом на вызовы COVID-19, должны осознавать, что они являются главными целями этой деятельности (со стороны Китая - ред.) И принять необходимые меры для защиты своих систем, — сказано в сообщении.
В правоохранительных структурах страны отметили, что «усилия Китая, направленные против этих сфер, представляют значительную опасность для реакции США на COVID-19».
В этой связи Федеральное бюро расследований просит все структуры, имеющие подозрения на подобные проявления, сразу обращаться в местные офисы ФБР.
Напомним, отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.
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Американское ФБР, а также Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) обнародовали предупреждение об угрозе хакерского вмешательства со стороны Китая для учреждений в США, которые разрабатывают вакцину и лекарства против COVID-19.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ФБР
— Сферы здравоохранения, фармацевтики и научно-исследовательский сектор, которые работают над ответом на вызовы COVID-19, должны осознавать, что они являются главными целями этой деятельности (со стороны Китая - ред.) И принять необходимые меры для защиты своих систем, — сказано в сообщении.
В правоохранительных структурах страны отметили, что «усилия Китая, направленные против этих сфер, представляют значительную опасность для реакции США на COVID-19».
В этой связи Федеральное бюро расследований просит все структуры, имеющие подозрения на подобные проявления, сразу обращаться в местные офисы ФБР.
Напомним, отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.