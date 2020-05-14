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Президент США Дональд Трамп не будет считать, что штаты восстановились после карантина из-за коронавируса, если в них не открыты школы.
Об этом он заявил на встрече с губернаторами Колорадо и Северной Дакоты, сообщает РБК-Украина.
Дональд Трамп призвал губернаторов работать над тем, чтобы открыть школы.
— Думаю, они однозначно должны открыть школы. Молодые люди очень мало подвержены этому (коронавирусу, - прим.), — сказал Дональд Трамп.
По словам Дональда Трампа, окончательное решение — за главами штатов.
При этом он признал, что сотрудники школ определенного возраста, которые могут иметь обоснованные опасения в связи с COVID-19, могут выйти на работу позже.
Сейчас школы закрыты из-за пандемии коронавируса. Школьники переведены на удаленное обучение. Во многих штатах этот режим уже продлен до конца учебного года.
Напомним, Дональд Трамп 16 апреля представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса.
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Президент США Дональд Трамп не будет считать, что штаты восстановились после карантина из-за коронавируса, если в них не открыты школы.
Об этом он заявил на встрече с губернаторами Колорадо и Северной Дакоты, сообщает РБК-Украина.
Дональд Трамп призвал губернаторов работать над тем, чтобы открыть школы.
— Думаю, они однозначно должны открыть школы. Молодые люди очень мало подвержены этому (коронавирусу, - прим.), — сказал Дональд Трамп.
По словам Дональда Трампа, окончательное решение — за главами штатов.
При этом он признал, что сотрудники школ определенного возраста, которые могут иметь обоснованные опасения в связи с COVID-19, могут выйти на работу позже.
Сейчас школы закрыты из-за пандемии коронавируса. Школьники переведены на удаленное обучение. Во многих штатах этот режим уже продлен до конца учебного года.
Напомним, Дональд Трамп 16 апреля представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса.