Президент США Дональд Трамп не будет считать, что штаты восстановились после карантина из-за коронавируса, если в них не открыты школы.

Об этом он заявил на встрече с губернаторами Колорадо и Северной Дакоты, сообщает РБК-Украина.

Дональд Трамп призвал губернаторов работать над тем, чтобы открыть школы.

— Думаю, они однозначно должны открыть школы. Молодые люди очень мало подвержены этому (коронавирусу, - прим.), — сказал Дональд Трамп.

По словам Дональда Трампа, окончательное решение — за главами штатов.

При этом он признал, что сотрудники школ определенного возраста, которые могут иметь обоснованные опасения в связи с COVID-19, могут выйти на работу позже.

Сейчас школы закрыты из-за пандемии коронавируса. Школьники переведены на удаленное обучение. Во многих штатах этот режим уже продлен до конца учебного года.

Напомним, Дональд Трамп 16 апреля представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса.