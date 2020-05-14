Мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение об открытии с 25 мая 2020 года учебных заведений города.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Николаевского городского совета, пишут НикВести.

В частности, к концу месяца планируют открыть школы, детские сады и учреждения профессионально-технического образования.

— Восстановление образовательного процесса в Николаевском муниципальном академическом колледже и учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического образования Николаева осуществить 25.05.2020, - сказано в распоряжении.

Ранее, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что несмотря на то, что в Украине вводится послабление карантин, вопрос работы детских садов остается открытым на неопределенный срок.