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В Испании 5% всего населения заразились коронавирусом за время эпидемии.
Об этом идет речь в материале европейского издания Brussels Times.
Согласно исследованию, опубликованному испанским правительством в среду, 5% населения Испании до сих пор заражены новым коронавирусом.
Результаты, основанные на эпидемиологическом исследовании, которое охватило более 60 тысяч человек. Результаты показали, что вирус более распространен в центре страны, где показатель распространенности в два раза выше. Таким образом, в Мадриде число зараженных составляет 11,3%.
Напомним, что в Украине впервые за время пандемии коронавируса за сутки вылечилось больше людей чем заболело. По состоянию на 14 мая зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.
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В Испании 5% всего населения заразились коронавирусом за время эпидемии.
Об этом идет речь в материале европейского издания Brussels Times.
Согласно исследованию, опубликованному испанским правительством в среду, 5% населения Испании до сих пор заражены новым коронавирусом.
Результаты, основанные на эпидемиологическом исследовании, которое охватило более 60 тысяч человек. Результаты показали, что вирус более распространен в центре страны, где показатель распространенности в два раза выше. Таким образом, в Мадриде число зараженных составляет 11,3%.
Напомним, что в Украине впервые за время пандемии коронавируса за сутки вылечилось больше людей чем заболело. По состоянию на 14 мая зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.