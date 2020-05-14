Заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что собирается участвовать в предстоящих местных выборах с новой командой вместе с Игорем Дятловым, чтобы в дальнейшем реализовывать программу «Теплого дома».

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Александра Омельчука, он примет участие в выборах в Николаевский городской совет, чтобы продолжить программу энергомодернизации Николаева.

— Безусловно, избирательный год, это не только повод подвести черту под какими-то результатами, но еще и планировать свое будущее. Я хочу сказать, что я буду участвовать в политических процессах, политических проектах. Наша задача, задача команды, с которой я пришел в горсовет («Оппозиционный блок», - прим.) и благодаря которой сегодня появилось в городе направление энергоэффективности, и благодаря которой же есть результаты в этом направлении, продолжить эти проекты. Мы будем стараться заниматься этим и в дальнейшем. Я хочу сказать, что эта команда («Оппозиционный блок», - прим.) была одной из лучших, в которых мне довелось участвовать, и я имел честь быть одним из ее руководителей. Эта команда выдержала столько, сколько не выдержала ни одна другая команда на моей памяти, — заявил Александр Омельчук.

Он также отметил, что вскоре в Николаеве узнают о новом политическом проекте, в котором примет участие Игорь Дятлов.

— В скором времени нас всех ждет очень интересный жизненный период. Я считаю, что все талантливые молодые, и уже не очень молодые люди должны участвовать в избирательных процессах и должны стремиться стать властью, чтобы потом сделать наш город краше. В этом случае, я не стану исключением. Мои амбиции заключаются исключительно в том, чтобы прийти в наш город с командой. Вы знаете, что мы долго сотрудничаем с Игорем Сергеевичем Дятловым, и я думаю, что ни для кого не будет сюрпризом, если я скажу, что основной партнер в этой команде — Игорь Сергеевич. Его идеи были реализованы в этом созыве (городского совета, - прим.) в программе «Теплый Николаев», она показала результат, и ее нужно продолжать. Мои амбиции будут заключаться в командном подходе, в продолжении идей «Теплого дома» в городе Николаеве и в реализации более смелых идей на уровне городской власти. Мы всегда открыты к молодым, и уже не очень молодым людям, со свежими идеями для реализации в рамках политического проекта, о котором скоро все будут говорить в Николаеве, — сказал Александр Омельчук.

Напомним, в Николаевском городском совете объявили о создании депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя». Экс-депутат от фракции «Оппозиционный блок» сообщил, что 10 марта 2020 года 8 депутатов горсовета решили объединиться в депутатску группу. В состав группы вошли депутаты от фракции «Наш край» Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач и Сергей Мотуз, а также депутаты, избранные от «Оппозиционного блока» Анатолий Дюмин, Николай Пономарев и Сергей Жайворонок.