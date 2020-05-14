Служба автомобильных дорог (САД) в Николаевской области планирует до конца текущего года полностью отремонтировать автодорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков» (от поворота с Одесской трассы).

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ рассказал начальник САД в Николаевской области Владислав Невеселый.

— Мы сейчас работаем над документацией, чтобы выставить тендер на ремонт данной дороги, потому что нам надо успеть в этом году ее сделать. Это крайне важно, здесь каждый день сейчас на счету, — отметил он.

Напомним, ранее Владислав Невеселый рассказал, что 7 апреля 2020 года Служба автодорог объявила тендер на 77 миллионов гривен по ремонту дорог, в частности, проходящих через Николаев.