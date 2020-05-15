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Заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Фонд государственного имущества Украины передумал передавать в коммунальную собственность Николаева ТЭЦ.
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
По словам чиновники депутаты Николаевского городского совета смогли поддержать вопрос о принятии ТЭЦ в коммунальную собственность только лишь под конец года, и из-за чего этот вопрос утратил актуальность.
— Мы предприняли большую попытку забрать ТЭЦ в собственность города Николаева. К сожалению летний период не удалось набрать необходимое количество голосов депутатов для обращения в Фонд государственного имущества.Это удалось сделать уже только в конце года. В конце года у Фонда государственного имущества уже была другая позиция по поводу ТЭЦ. Мы получили от них письмо со словами: Спасибо, что вы проявили инициативу, но мы будем реализовывать имущество по другой программе. На сегодняшний день этот вопрос неактуален и бесперспективен. Нам сегодня уже никто ТЭЦ не отдаст. Возможно когда-то и возникнет опять подобная инициатива и нам надо будет постараться ею воспользоваться, — заявил Александр Омельчук.
В январе 2019 года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение тогдашнему вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче Николаевской ТЭЦ в городскую коммунальную собственность. Тогда заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.
Депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ» только в декабре 2019 года.
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Заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Фонд государственного имущества Украины передумал передавать в коммунальную собственность Николаева ТЭЦ.
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
По словам чиновники депутаты Николаевского городского совета смогли поддержать вопрос о принятии ТЭЦ в коммунальную собственность только лишь под конец года, и из-за чего этот вопрос утратил актуальность.
— Мы предприняли большую попытку забрать ТЭЦ в собственность города Николаева. К сожалению летний период не удалось набрать необходимое количество голосов депутатов для обращения в Фонд государственного имущества.Это удалось сделать уже только в конце года. В конце года у Фонда государственного имущества уже была другая позиция по поводу ТЭЦ. Мы получили от них письмо со словами: Спасибо, что вы проявили инициативу, но мы будем реализовывать имущество по другой программе. На сегодняшний день этот вопрос неактуален и бесперспективен. Нам сегодня уже никто ТЭЦ не отдаст. Возможно когда-то и возникнет опять подобная инициатива и нам надо будет постараться ею воспользоваться, — заявил Александр Омельчук.
В январе 2019 года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение тогдашнему вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче Николаевской ТЭЦ в городскую коммунальную собственность. Тогда заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.
Депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ» только в декабре 2019 года.