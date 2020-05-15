Мужчина в Афганистане отрезал 24-летней жене нос кухонным ножом после того, как она подала на развод.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представительницу министерства по делам женщин Афганистана Хошбу Маиданвал.

– Она (женщина — прим.) хотела развода, потому что муж часто издевался над ней и бил ее, — рассказала Маиданвал.

Отмечается, что мужчину арестовали на этой неделе. У супругов есть семилетний сын.

Маиданвал также отметила, что за последние два месяца количество случаев домашнего насилия в Афганистане возросло.

– Карантин, введенный из-за коронавируса, еще больше ухудшил ситуацию в семье для женщин, — сказала она.

Напомним, парламент Судана ввел уголовное наказание за проведение «женского обрезания».