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Мужчина в Афганистане отрезал 24-летней жене нос кухонным ножом после того, как она подала на развод.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представительницу министерства по делам женщин Афганистана Хошбу Маиданвал.
– Она (женщина — прим.) хотела развода, потому что муж часто издевался над ней и бил ее, — рассказала Маиданвал.
Отмечается, что мужчину арестовали на этой неделе. У супругов есть семилетний сын.
Маиданвал также отметила, что за последние два месяца количество случаев домашнего насилия в Афганистане возросло.
– Карантин, введенный из-за коронавируса, еще больше ухудшил ситуацию в семье для женщин, — сказала она.
Напомним, парламент Судана ввел уголовное наказание за проведение «женского обрезания».
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Мужчина в Афганистане отрезал 24-летней жене нос кухонным ножом после того, как она подала на развод.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представительницу министерства по делам женщин Афганистана Хошбу Маиданвал.
– Она (женщина — прим.) хотела развода, потому что муж часто издевался над ней и бил ее, — рассказала Маиданвал.
Отмечается, что мужчину арестовали на этой неделе. У супругов есть семилетний сын.
Маиданвал также отметила, что за последние два месяца количество случаев домашнего насилия в Афганистане возросло.
– Карантин, введенный из-за коронавируса, еще больше ухудшил ситуацию в семье для женщин, — сказала она.
Напомним, парламент Судана ввел уголовное наказание за проведение «женского обрезания».