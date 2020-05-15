В американском штате Невада произошло мощное землетрясение: сила толчков оценивается в 6,4 балла.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение было зафиксировано в пятницу утром, 15 мая, примерно в 4:03 по местному времени.

Эпицентр толчков находился в 225 милях (примерно 362 км) к северо-западу от Лас-Вегаса, недалеко от границы с Калифорнией, и в 56 км от города Тонопа – на глубине 4,7 мили (около 7,6 км).

Было зарегистрировано по крайней мере, четыре подземных толчка.

В данный момент не сообщается о погибших или возможных разрушениях.

Напомним, 22 марта в хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения, которые нанесли городу материальный ущерб на общую сумму в 42 миллиарда кун — около €5,5 миллиардов.