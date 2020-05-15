Попечитель МФК «Николаев», депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор заявил, что из-за проблем с финансированием новый газон на Центральном городском стадионе может высохнуть также как и на тренировочном поле годом ранее.

Об этом он заявил в интервью пресс-службе Муниципального футбольного клуба Николаев, передают НикВести.

По словам Сергея Кантора, на сегодняшний день необходимо выделить еще 3 миллиона гривен для того, чтобы создать тепловой пункт, который необходим для работы системы подогрева поля. Однако, по словам депутата из-за разногласий между чиновниками новый газон может высохнуть, как и годом ранее газон тренировочного поля.

— Реконструкция стадиона приостановлена, со мной сводят личные счеты. Фамилий называть не буду. В этом году стадион полностью лишен финансирования в плане реконструкции. Газон готов, подогрев, который находится под газоном — также установлен и испытан. Необходима еще сумма в размере 3 миллионов гривен, для того, чтобы построить тепловой пункт для этого газона. Сама трава была уложена еще в августе 2019-го года и исключительно из-за неразберихи внутри мэрии это поле сегодня брошено. В этом году пришлось поднимать по этому вопросу скандал и благодаря чему — проект окончательно откорректирован, это произошло в марте 2020 года, после двухмесячной борьбы. Первый пусковой комплекс — это было табло, второй пусковой комплекс — это замена газона с подогревом и третий пусковой комплекс — это тепловой пункт и реконструкция трибун. Играть на нем можно, но из-за безалаберности между КП «Капитальное строительство города Николаева» и Управлением капитального строительства Николаевского горсовета, газон вновь брошен на произвол, повторяя судьбу «верхнего» тренировочного натурального газона, — заявил Сергей Кантор.

Отметим, что тренировочное поле, судьбу которого, как говорит Сергей Кантор, может повторить газон центрального стадиона былооткрыто 20 октября 2018 года по случаю 110-летия николаевского футбола. Однако по прошествию зимы новый газон пожелтел и засох.

В марте 2019 года директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе заявлял, что газон еще можно восстановить. Уже в июне 2019 года Владимир Коссе вновь заявил, что на футбольном поле газон в очередной раз высох из-за поражения грибком.

В свою очередь главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко рассказывал, что из-за высохшего тренировочного поля на Центральном городском стадионе футбольная команда не могла там готовиться к чемпионату.

Напомним, работы по укладке нового газона, который не меняли с 1965 года, на Центральном городском стадионе в Николаеве начались в августе 2019 года.