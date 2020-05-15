Соответствующее исследование опубликовано в журнале Национальной академии наук США.

Каждую секунду во время разговора человек создает в среднем около 2,5 тысячи капель диаметром 10-20 микрометров. Учитывая среднюю вирусную нагрузку при COVID-19, около 40% этих капель содержат вирусные частицы и могут заражать окружающих.

– Эти наблюдения подтверждают, что существует значительная вероятность того, что нормальный разговор вызывает передачу вируса по воздуху в ограниченном пространстве, — пишут авторы исследования.

Капли могут приземлиться на поверхности, дверных ручках, где люди могут прикоснуться к вирусным частицам и перенести их на лицо. Но некоторые капли могут оставаться в воздухе и вдыхаться другими.

Чтобы увидеть, сколько капель образуется во время разговора, исследователи из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек и Университета Пенсильвании, попросили добровольцев повторить слова «оставайтесь здоровыми» несколько раз. Пока участники говорили в открытый конец картонной коробки, исследователи осветили ее внутреннюю часть зелеными лазерами и отследили блеск капель.

Отмечается, что исследователи до сих пор не знают, сколько вирусных частиц необходимо передать от одного человека другому, чтобы вызвать инфекцию.

В то же время, исследователи признали, что эксперимент проводился в контролируемой среде с застойным воздухом, который может не отражать того, что происходит в помещениях с хорошей вентиляцией. Но это исследование подчеркивает важность ношения масок во время социальных и других взаимодействий.