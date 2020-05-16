Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что мусоросортировочная линия в городе может появиться в течение полугода.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

— У нас есть желание построить мусоросортировочную линию в ближайшее время. Я думаю, что мы можем сделать это в ближайшие полгода. Сейчас идет работа по участку, по техническим особенностям этой мусоросортировочной линии. Будем делать, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что на сортировочную линию для полигона твердых бытовых отходов Николаева необходимо 10 миллионов гривен.

В свою очередь Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства на территории городского полигона ТБО сортировочной линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.

Также, в августе 2019 года Александр Сенкевич подписал меморандум с двумя турецкими компаниями на строительство сортировочной линии твердых бытовых отходов.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в сфере обращения с бытовыми отходами. Речь идет о создании новой очереди полигона бытовых отходов и строительстве двух объектов: комплекса по сбору биогаза, который будет расположен на территории новой очереди полигона ТБО, а также линии по сортировке мусора, она займет место на ныне действующей городской свалке. Весь проект планируют реализовать за 3 года.

После чего Александр Сенкевич анонсировал строительство сортировочной линии на городской свалке за счет городского бюджета или денег инвесторов.

При этом, действующий директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало сообщил, что строительство сортировочной линии на полигоне твердых бытовых отходов в Николаеве планируют начать весной и закончить к концу этого года.