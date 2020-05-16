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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна работает над созданием вакцины от коронавируса COVID-19 совместно со специалистами из Индии.
Об этом сообщает Новое время.
Он также анонсировал бесплатную передачу в Индию аппаратов искусственной вентиляции легких, которые требуются людям с тяжелой формой коронавируса.
— Я с гордостью сообщаю, что Соединенные Штаты пожертвуют вентиляторы нашим друзьям в Индии. Мы поддерживаем Индию и ее руководство во время этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины. Вместе мы победим невидимого врага! — заявил Дональд Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна работает над созданием вакцины от коронавируса COVID-19 совместно со специалистами из Индии.
Об этом сообщает Новое время.
Он также анонсировал бесплатную передачу в Индию аппаратов искусственной вентиляции легких, которые требуются людям с тяжелой формой коронавируса.
— Я с гордостью сообщаю, что Соединенные Штаты пожертвуют вентиляторы нашим друзьям в Индии. Мы поддерживаем Индию и ее руководство во время этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины. Вместе мы победим невидимого врага! — заявил Дональд Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.