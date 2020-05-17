|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|05:14
|Заход солнца:
|20:23
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:07
|Заход солнца:
|20:42
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
Президент Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства.
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба президента.
— Андрей Ермак также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства, - сказано в сообщении.
Кроме того, Ермак проинформировал послов, что следующий этап ослабления карантинных мероприятий в Украине запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной.
По его словам, сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в стране умеренный.
Руководитель Офиса Президента также подчеркнул, что украинская власть намерена уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса Зеленский недавно назначил Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.
— Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам. В частности, глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжения дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач — координация сотрудничества с международными организациями. Глава Исполнительного комитета реформ отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение главе государства, - сказано в сообщении.
Напомним, что 22 апреля состоялась премьера фильма «Год Президента Зеленского», в котором глава государства подытожил основные достижения за время пребывания на должности президента, рассказал об основных проблемах, с которыми пришлось столкнуться, и поделился планами на будущее.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Президент Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства.
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба президента.
— Андрей Ермак также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства, - сказано в сообщении.
Кроме того, Ермак проинформировал послов, что следующий этап ослабления карантинных мероприятий в Украине запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной.
По его словам, сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в стране умеренный.
Руководитель Офиса Президента также подчеркнул, что украинская власть намерена уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса Зеленский недавно назначил Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.
— Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам. В частности, глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжения дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач — координация сотрудничества с международными организациями. Глава Исполнительного комитета реформ отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение главе государства, - сказано в сообщении.
Напомним, что 22 апреля состоялась премьера фильма «Год Президента Зеленского», в котором глава государства подытожил основные достижения за время пребывания на должности президента, рассказал об основных проблемах, с которыми пришлось столкнуться, и поделился планами на будущее.