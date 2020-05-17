Президент Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба президента.

— Андрей Ермак также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства, - сказано в сообщении.

Кроме того, Ермак проинформировал послов, что следующий этап ослабления карантинных мероприятий в Украине запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной.

По его словам, сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в стране умеренный.

Руководитель Офиса Президента также подчеркнул, что украинская власть намерена уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса Зеленский недавно назначил Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.

— Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам. В частности, глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжения дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач — координация сотрудничества с международными организациями. Глава Исполнительного комитета реформ отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение главе государства, - сказано в сообщении.

Напомним, что 22 апреля состоялась премьера фильма «Год Президента Зеленского», в котором глава государства подытожил основные достижения за время пребывания на должности президента, рассказал об основных проблемах, с которыми пришлось столкнуться, и поделился планами на будущее.