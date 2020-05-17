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При Николаевской облгосадминистрации создана рабочая группа по разработке Стратегического плана развития сети учреждений профессионального образования на 2021-2027 годы.
Соответствующее распоряжение от 14 мая подписал исполняющий обязанности первого заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Сергей Бычков.
В перечне заданий рабочей группы:
— разработать до 15 декабря 2020 проект Стратегического плана развития сети учреждений профессионального (профессионально-технического) образования Николаевской области на 2021-2027 годы;
— обеспечить до 25 декабря 2020 обсуждения проекта Стратегического плана с участием депутатов областного, городских и районных советов, представителями профтехучилищ, областного центра занятости, агентства регионального развития, общественных объединений, предпринимателями и другими;
Согласно распоряжению готовая Стратегия развития профтехучилищ должна быть представлена до 15 января.
Ответственные за разработку стратегии — департамент образования и науки, а департамент экономического развития и региональной политики Николаевской облгосадминистрации.
Напомним, Николаевская область вошла в список из семи областей, в которых за деньги Европейского союза проведут модернизацию ПТУ.
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При Николаевской облгосадминистрации создана рабочая группа по разработке Стратегического плана развития сети учреждений профессионального образования на 2021-2027 годы.
Соответствующее распоряжение от 14 мая подписал исполняющий обязанности первого заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Сергей Бычков.
В перечне заданий рабочей группы:
— разработать до 15 декабря 2020 проект Стратегического плана развития сети учреждений профессионального (профессионально-технического) образования Николаевской области на 2021-2027 годы;
— обеспечить до 25 декабря 2020 обсуждения проекта Стратегического плана с участием депутатов областного, городских и районных советов, представителями профтехучилищ, областного центра занятости, агентства регионального развития, общественных объединений, предпринимателями и другими;
Согласно распоряжению готовая Стратегия развития профтехучилищ должна быть представлена до 15 января.
Ответственные за разработку стратегии — департамент образования и науки, а департамент экономического развития и региональной политики Николаевской облгосадминистрации.
Напомним, Николаевская область вошла в список из семи областей, в которых за деньги Европейского союза проведут модернизацию ПТУ.