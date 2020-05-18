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Собственники мессенджера WhatsApp отвергают обвинения в передаче метаданных пользователей своей материнской компании Facebook, прозвучавшие в Германии.
Об этом пишет издание Handelsblatt, передает DW.
Сообщения в мессенджере «защищены сквозным шифрованием», их могут прочитать только непосредственные собеседники, заявил сотрудник компании.
Метаданными считаются, например, IP-адрес, данные о местонахождении, информация о смартфоне и его операционной системе или дата и время сообщения.
По мнению экспертов, эти метаданные позволяют создавать профили пользователей и узнавать об их передвижениях. Кроме того, связывая отдельные данные, можно сделать выводы о профессии, увлечениях, финансовом положении, преимуществах или даже болезнях пользователей.
Ранее уполномоченный правительства Германии по защите личных данных Ульрих Кельбер предостерег федеральные министерства и ведомства от использования этого приложения для обмена информацией. По его мнению, передача метаданных происходит уже при отправке сообщений.
Кельбер отметил, что даже «в эти трудные времена», когда из-за пандемии заболевания COVID-19 государственным учреждениям приходится менять пути коммуникации, нельзя пренебрегать защитой данных.
Из-за пандемии COVID-19 и карантина люди стали значительно активнее пользоваться разнообразными онлайн-платформами для общения. По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, в последнее время активность пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp значительно возросла.
Компания WhatsApp была основана в 2009 году. В 2014 году мессенджер был приобретен Facebook. Его аудитория насчитывает более 2 миллиардов человек.
Напомним, ранее в мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяла злоумышленникам взламывать устройства пользователей и похищать их данные.
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Собственники мессенджера WhatsApp отвергают обвинения в передаче метаданных пользователей своей материнской компании Facebook, прозвучавшие в Германии.
Об этом пишет издание Handelsblatt, передает DW.
Сообщения в мессенджере «защищены сквозным шифрованием», их могут прочитать только непосредственные собеседники, заявил сотрудник компании.
Метаданными считаются, например, IP-адрес, данные о местонахождении, информация о смартфоне и его операционной системе или дата и время сообщения.
По мнению экспертов, эти метаданные позволяют создавать профили пользователей и узнавать об их передвижениях. Кроме того, связывая отдельные данные, можно сделать выводы о профессии, увлечениях, финансовом положении, преимуществах или даже болезнях пользователей.
Ранее уполномоченный правительства Германии по защите личных данных Ульрих Кельбер предостерег федеральные министерства и ведомства от использования этого приложения для обмена информацией. По его мнению, передача метаданных происходит уже при отправке сообщений.
Кельбер отметил, что даже «в эти трудные времена», когда из-за пандемии заболевания COVID-19 государственным учреждениям приходится менять пути коммуникации, нельзя пренебрегать защитой данных.
Из-за пандемии COVID-19 и карантина люди стали значительно активнее пользоваться разнообразными онлайн-платформами для общения. По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, в последнее время активность пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp значительно возросла.
Компания WhatsApp была основана в 2009 году. В 2014 году мессенджер был приобретен Facebook. Его аудитория насчитывает более 2 миллиардов человек.
Напомним, ранее в мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяла злоумышленникам взламывать устройства пользователей и похищать их данные.