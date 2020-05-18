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В Николаеве разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода», который принадлежит Государственному концерну «Укроборонпром».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В субботу, 16 мая, житель Николаева Федор Левченко обулковал на своей странице в Facebook фотографии здания адмиралтейства с высоты птичьего полета. На фото видно, что крыша административного здания покрылась ржавчиной, а в некоторых местах и вовсе отсутствует.
В еще более удручающем состоянии находится само здание. Отделка покрылась трещинами, либо отпала, начали разрушаться парапеты и колонны, а также осыпаться козырек.
Стоит отметить, что адмиралтейство было создано в 1788 году по приказу Григория Потемкина и дало толчок к созданию города Николаева в 1789 году. Нынешнее здание адмиралтейства было построено в 1951 году в стиле Сталинский ампир. Шпиль здания венчает кораблик, в который заложено послание в 2017 год. Административное здание является новым: старое здание Николаевского адмиралтейства располагалось немного правее и было разрушено в ходе Второй мировой войны. Сейчас от него сохранились лишь фрагменты, в частности ворота, выходящие фасадной частью на Адмиральскую улицу.
Также отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2019 года посещал «Николаевский судостроительный завод», где заявил о планах возобновить в Николаеве строительство корветов и до 2028 года построить 4 новых боевых корабля.
Напомним, в феврале 2018 года тогдашний глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял о готовности перевести Николаевскую облгосадминистрацию в историческое здание Адмиралтейства и платить за это арендную плату.
В январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».
Фото: Вячеслав Тешнер
В Николаеве разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода», который принадлежит Государственному концерну «Укроборонпром».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В субботу, 16 мая, житель Николаева Федор Левченко обулковал на своей странице в Facebook фотографии здания адмиралтейства с высоты птичьего полета. На фото видно, что крыша административного здания покрылась ржавчиной, а в некоторых местах и вовсе отсутствует.
В еще более удручающем состоянии находится само здание. Отделка покрылась трещинами, либо отпала, начали разрушаться парапеты и колонны, а также осыпаться козырек.
Стоит отметить, что адмиралтейство было создано в 1788 году по приказу Григория Потемкина и дало толчок к созданию города Николаева в 1789 году. Нынешнее здание адмиралтейства было построено в 1951 году в стиле Сталинский ампир. Шпиль здания венчает кораблик, в который заложено послание в 2017 год. Административное здание является новым: старое здание Николаевского адмиралтейства располагалось немного правее и было разрушено в ходе Второй мировой войны. Сейчас от него сохранились лишь фрагменты, в частности ворота, выходящие фасадной частью на Адмиральскую улицу.
Также отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2019 года посещал «Николаевский судостроительный завод», где заявил о планах возобновить в Николаеве строительство корветов и до 2028 года построить 4 новых боевых корабля.
Напомним, в феврале 2018 года тогдашний глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял о готовности перевести Николаевскую облгосадминистрацию в историческое здание Адмиралтейства и платить за это арендную плату.
В январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».
Фото: Вячеслав Тешнер