В Николаеве разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода», который принадлежит Государственному концерну «Укроборонпром».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В субботу, 16 мая, житель Николаева Федор Левченко обулковал на своей странице в Facebook фотографии здания адмиралтейства с высоты птичьего полета. На фото видно, что крыша административного здания покрылась ржавчиной, а в некоторых местах и вовсе отсутствует.

Фото: Федор Левенко

В еще более удручающем состоянии находится само здание. Отделка покрылась трещинами, либо отпала, начали разрушаться парапеты и колонны, а также осыпаться козырек.

Стоит отметить, что адмиралтейство было создано в 1788 году по приказу Григория Потемкина и дало толчок к созданию города Николаева в 1789 году. Нынешнее здание адмиралтейства было построено в 1951 году в стиле Сталинский ампир. Шпиль здания венчает кораблик, в который заложено послание в 2017 год. Административное здание является новым: старое здание Николаевского адмиралтейства располагалось немного правее и было разрушено в ходе Второй мировой войны. Сейчас от него сохранились лишь фрагменты, в частности ворота, выходящие фасадной частью на Адмиральскую улицу.

Ворота завода, часть старого здания Николаевского адмиралтейства

Также отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2019 года посещал «Николаевский судостроительный завод», где заявил о планах возобновить в Николаеве строительство корветов и до 2028 года построить 4 новых боевых корабля.

Напомним, в феврале 2018 года тогдашний глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял о готовности перевести Николаевскую облгосадминистрацию в историческое здание Адмиралтейства и платить за это арендную плату.

В январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

Фото: Вячеслав Тешнер