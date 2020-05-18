Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Николаевской районной государственной администрации Максима Кашубу.

Распоряжение о назначении опубликовано на сайте Президента Украины сегодня, 18 мая.

— Назначить Кашубу Максима Валерьевича председателем Николаевской районной государственной администрации Николаевской области, - сказано в распоряжении.

В декларации поданной Максимом Кашубой 19 марта 2020 года указано, что он занимает должность заместителя директора ООО «Николаевэнергомонтаж». Его доходы за последний год по месту работы составили 37тысяч 400 гривен. Кроме того Максим Кашуба заработал 40 тысяч 572 гривны работая специалистом по аграрным вопросам в ООО «Лоза Буга», еще 6 тысяч 762 гривны Максим Кашуба получил в качестве заработной платы инженера в ООО МП «Инвест».

В декларации также указаны две квартиры в Николаеве, общая площадь которых составляет 55,49 и 263,1 квадратных метра, владельцем квартир явялется супруга Максима Кашубы Анна Кашуба. Кроме этого в декларации также указано, что Максим Кашуба владеет половиной дома площадью 100 квадратов и автомобилем Mitsubishi 2008 года выпуска. Кроме того Максим Кашуба является соучредителем Общественной организации «Фонд Инициативного развития».

Отметим, что в январе 2020 года Максим Кашуба подавал свою декларацию на должность руководителя аппарата Николаевской областной государственной администрации.

Максим Кашуба является конечным бенефициаром ООО «Укрэнерготранс Николаев», а его супруга Анна Кашуба числится конечным бенефициаром ООО МП «Инвест», ООО «Укрэнерготранс Николаев» и ЧП «АЛЕЙ».

Напомним, в феврале 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский уволил Аллу Воробьеву с должности главы Николаевской РГА.