Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в годовщину депортации кримскотатарского народа сообщил, что оккупация Крымского полуострова российским режимом снова вернула сталинские методы - аресты и репрессии на территорию Крыма.

Об этом сообщают в пресс-службе партии.

Петр Порошенко отмечает, что для нынешней власти вопрос освобождения Крыма исчез с повестки дня, и призывает вынести на рассмотрение парламента законодательные инициативы, разработанные совместно с Меджлисом крымскотатарского народа.

— Более трех четвертей века отделяют нас от 18 мая 1944 года, когда Москва начала геноцид крымских татар. Несмотря на время, наша историческая память жива. Боль крымских татар - это боль всех украинцев. Целый народ оговорили, ограбили, разлучили с Родиной. Кого не уничтожили, кто остался в живых - загнали в зоны спецпоселение на полупустынных территориях Центральной Азии, Урала и Сибири. Десятилетиями крымскотатарский народ вел смелую и настойчивую борьбу с советским режимом за возвращение на родную землю. Его поддерживали лучшие сыновья украинского народа, а именно генерал Петр Григоренко. Эпоха независимости Украины стала и временем возрождения для крымских татар. Впрочем российская оккупация вернула репрессии, аресты, обыски и запугивания. На днях, в 76-ю годовщину подписания постановления, согласно которой и началась депортация, российские оккупанты подняли над древним Карасубазаром, который они называют Белогорск, огромный портрет Сталина. Это открытое издевательство следует трактовать только как угрозу крымскотатарскому народу от Кремля: «Можем повторить», - отметил политик.

Петр Порошенко отмечает, что несмотря на это украинские власти никак не отреагировали на это, а вопрос освобождения полуострова исчез с повестки дня.

— Какая же реакция украинской власти? Как будто воды в рот набрали. Вопрос освобождения полуострова вообще исчез с повестки дня. Как и вопрос о создании крымскотатарской национально-территориальной автономии. Я сам инициировал создание рабочей группы, которая разработала соответствующие изменения в раздел 10 Конституции Украины. Эти наработки необходимо вынести на рассмотрение Верховной Рады. Фракция «Европейская Солидарность» и, надеюсь, другие фракции поддержат законопроекты, разработанные рабочей группой, в которой участвовал Меджлис крымскотатарского народа. Это и изменения в Конституцию и законы о коренных народах, статус крымскотатарского народа. Право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено. Крым - это Украина! Слава непокоренному крымскотатарский народ! Слава Украине!,- сообщил Петр Порошенко.

Напомним, на здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая через световую проекцию покажут видео-инсталляцию, которая расскажет о преступлениях советской власти и России против крымскотатарского народа.

