В прокуратуре считают незаконным решение горсовета Николаева о передаче в аренду земельного участка в сквере «Освобождение» по улице Строителей под строительство магазина спортивных товаров с гимнастическим и тренажерным залом, и аннулировать договор.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что фирма, связанная с депутатом Николаевского городского совета Игорем Концевым, собирается построить многоэтажный спортивный зал на территории сквера «Освобождение» в Ингульском районе Николаева.

— Николаевская местная прокуратура № 2 предъявила в Хозяйственный суд Николаевской области иск о возвращении части территории сквера «Освобождение» по улице Строителей в Николаеве, - сказано в сообщении.

Сообщается, что Николаевский городской совет сдал в аренду земельный участок площадью 500 м2 стоимостью почти 1,5 миллиона гривен под застройку коммерческими объектами.

При этом, в прокуратуре отмечают, что указанный участок относится к ландшафтно-рекреационной зоне общегородского значения, на которой запрещается строительство любых зданий и сооружений.

— Учитывая изложенное, прокуратура требует в судебном порядке отменить незаконное решение городского совета, признать недействительным договор аренды земли и обязать землепользователя вернуть участок громаде города Николаева, - сказано в сообщении.

Напомним, что местные жители устроили протест против строительства на территории сквера «Освобождение» по улице Строителей, 7А, требуя от застройщика убрать ограждения и высадить деревья.

Позже Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины отменила разрешение на строительство магазина спортивных товаров с гимнастическим и тренажерным залом в сквере «Освобождение» по проспекту Богоявленскому.

На представлении проекта нового генплана Николаева активист Игорь Деревянко рассказал, что в соответствии с ним зеленая зона в сквере «Освобождение» стала меньше и часть территории там отдается под застройку депутата Игоря Концевого.

Позже, директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев рассказал, что из государственной архитектурно-строительной инспекции пропал проект на строительство спортивного комплекса по улице Строителей, 7А.