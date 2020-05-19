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В Украине с 22 мая будет введен адаптивный карантин, который можно будет усиливать локально, если будут вспышки заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.
— Карантин будет продолжен, но, как мы обещали, переходим к адаптивному карантину. Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений карантина, — сказал Денис Шмыгаль.
По его словам, правительство на этой неделе примет решение, которое позволит с 22 мая определенным образом ослабить условия карантина для транспорта, будут разрешены спортивные соревнования, а также работа гостиниц, но без работы бассейнов и ресторанов. Кроме того, будет смягчение относительно служб в церквях.
— С 25 числа, то есть берем время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена, — добавил глава правительства.
Он пояснил, что центральная власть в рамках этого адаптивного карантина отпускает ограничения на уровне государства, но постоянно работает с городской властью, которая будет контролировать ситуацию.
Как сообщалось, Украина может восстановить авиасообщение со странами ЕС с 15 июня.
В Украине с 22 мая будет введен адаптивный карантин, который можно будет усиливать локально, если будут вспышки заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.
— Карантин будет продолжен, но, как мы обещали, переходим к адаптивному карантину. Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений карантина, — сказал Денис Шмыгаль.
По его словам, правительство на этой неделе примет решение, которое позволит с 22 мая определенным образом ослабить условия карантина для транспорта, будут разрешены спортивные соревнования, а также работа гостиниц, но без работы бассейнов и ресторанов. Кроме того, будет смягчение относительно служб в церквях.
— С 25 числа, то есть берем время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена, — добавил глава правительства.
Он пояснил, что центральная власть в рамках этого адаптивного карантина отпускает ограничения на уровне государства, но постоянно работает с городской властью, которая будет контролировать ситуацию.
Как сообщалось, Украина может восстановить авиасообщение со странами ЕС с 15 июня.