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В Николаеве собираются капитально отремонтировать сквер у городища «Дикий Сад» и благоустроить территории по улице Набережной от сквера до Ингульского моста.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.
Сообщается, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел выездное рабочее совещание по капитальному ремонту сквера у городища «Дикий Сад»совместно с чиновниками Департамента ЖКХ и Управления культуры.
Мэр выразил надежду, что депутаты поддержат идею благоустройства данной территории и выделят деньги для реализации этого проекта.
— Николаев постепенно открывается миру, становится современным туристическим городом. «Дикий Сад» - одно из знаковых уникальных мест. Уверен, что после благоустройства городища и прилегающей территории этот объект станет настоящим магнитом для горожан и гостей города. Совместно с управлением культуры и департаментом ЖКХ сделаем его удобным и комфортным. Надеюсь, что депутаты горсовета поддержат нашу идею о создании коммунального учреждения, которая будет ухаживать за археологическим памятником, — отметил городской голова Александр Сенкевич.
Как сообщил директор департамента ЖКХ Сергей Коренев, проектом капитального ремонта предусмотрено благоустройство территории от границы городища к Ингульскому мосту. Он также отметил, что проект может быть реализован уже в следующем году.
— В проект запланирован амфитеатр для организации массовых мероприятий и отдыха горожан, планируется строительство беседки, что будет напоминать людям о историческое здании - беседку адмирала Грейга, или храм Весты. Если депутаты городского совета поддержат, в следующем году здесь появится прекрасное место для отдыха, — прокомментировал он.
Напомним, Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета в прошлом году потратило 574 тысячи гривен на раскопки городища «Дикий Сад» в центре Николаева.
В Николаеве собираются капитально отремонтировать сквер у городища «Дикий Сад» и благоустроить территории по улице Набережной от сквера до Ингульского моста.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.
Сообщается, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел выездное рабочее совещание по капитальному ремонту сквера у городища «Дикий Сад»совместно с чиновниками Департамента ЖКХ и Управления культуры.
Мэр выразил надежду, что депутаты поддержат идею благоустройства данной территории и выделят деньги для реализации этого проекта.
— Николаев постепенно открывается миру, становится современным туристическим городом. «Дикий Сад» - одно из знаковых уникальных мест. Уверен, что после благоустройства городища и прилегающей территории этот объект станет настоящим магнитом для горожан и гостей города. Совместно с управлением культуры и департаментом ЖКХ сделаем его удобным и комфортным. Надеюсь, что депутаты горсовета поддержат нашу идею о создании коммунального учреждения, которая будет ухаживать за археологическим памятником, — отметил городской голова Александр Сенкевич.
Как сообщил директор департамента ЖКХ Сергей Коренев, проектом капитального ремонта предусмотрено благоустройство территории от границы городища к Ингульскому мосту. Он также отметил, что проект может быть реализован уже в следующем году.
— В проект запланирован амфитеатр для организации массовых мероприятий и отдыха горожан, планируется строительство беседки, что будет напоминать людям о историческое здании - беседку адмирала Грейга, или храм Весты. Если депутаты городского совета поддержат, в следующем году здесь появится прекрасное место для отдыха, — прокомментировал он.
Напомним, Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета в прошлом году потратило 574 тысячи гривен на раскопки городища «Дикий Сад» в центре Николаева.