Одесская фирма «БВК «Пик-Строй», занимающаяся реконструкцией Соборной площади в Николаеве, устранит все недочеты ремонта за собственный счет.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич в понедельник, 18 мая в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

— Будут переделывать. Они согласны с этим. Как только будет принято решение по установке столбов и будет выделено финансирование — они приедут и сделают все одним махом. Будет огорожено место, вскрыто, все подсыпано и все будет исправлено за их счет, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее, в одном из эфиров в соцсетях мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что при установке плитки на Соборной площади работники не выдержали необходимый уклон из-за чего на поверхности скапливается вода от фонтанов.

— У меня там был вопрос, что вода определенное время не уходит с Соборной площади. Да, действительно, там есть бетонное основание — кладется песок, перемешанный с цементом, а сверху 7-сантиметровая плитка гранита. И вот получается, что в некоторых местах там были не выдержаны уклоны, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, 17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

В соответствии с договором компания «БВК «Пик-Строй» должна выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.

Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик-Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.

В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.