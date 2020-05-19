В Николаеве стартовал проект по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова.

Об этом говорится в сюжете телеканала «МАРТ».

По словам городского головы Александра Сенкевича перекресток, который долгое время создавал неудобства как водителям, так и жителям окрестных домов, будет полностью перестроен по европейским нормам. Также он отметил, что в ходе реконструкции будут заменены все коммуникации, которые проходят под дорогой.

— Сегодня это будет новый перекресток, с новыми светофорами, это будет обычный перекресток, которое еще планировалось во времена СССР, с нормальными остановок, с пешеходными зонами, со светофорами с циферблатами. В общем, здесь будет новое место, которое будет отвечать всем европейским стандартам и всем государственным нормам, которые сегодня существуют в городе Николаеве и вообще в Украине. Помимо этого, все коммуникации, которые находятся под дорогой мы также заменим, чтобы потом ее не копать в будущем. Это касается канализации, водопровода и электросетей, а также ливневой канализации, — сказал Александр Сенкевич.

Глава Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев отметил, что в ходе реализации проекта будет расширено количество полос для движения транспорта.

— Мы превращаем т-образный перекресток в полноценный, с установкой нового светофора, который будет регулировать движение на перекрестке. Также будет перенесена контактная троллейбусная линия, с расширением полосности движения. Помимо этого будут обновлены все водопроводные колодцы в количестве 12 штук, которые находятся фактически по центру дороги, — отметил Сергей Коренев.

В департаменте также отметили, что общая стоимость проекта составляет около 220 миллионов гривен. Планируют закончить все работы к 1 сентября.

Напомним, Департамент ЖХК Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова за 22 миллиона гривен фирме из Одессы.