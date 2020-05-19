Украинские авиакомпании обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты. Грузия готовится открыть свои границы после карантина с 1 июля.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что поговорил по телефону с Министром экономики и устойчивого развития Грузии Натальей Турнаво. Криклий напомнил, что Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.

— Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки, — написал украинский министр.

7 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что с 15 июня в стране восстановится предоставление местных туристических услуг, а с 1 июля она будет готова принимать туристов из-за рубежа.

Напомним, Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.