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Украинские авиакомпании обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты. Грузия готовится открыть свои границы после карантина с 1 июля.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он отметил, что поговорил по телефону с Министром экономики и устойчивого развития Грузии Натальей Турнаво. Криклий напомнил, что Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.
— Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки, — написал украинский министр.
7 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что с 15 июня в стране восстановится предоставление местных туристических услуг, а с 1 июля она будет готова принимать туристов из-за рубежа.
Напомним, Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.
Украинские авиакомпании обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты. Грузия готовится открыть свои границы после карантина с 1 июля.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он отметил, что поговорил по телефону с Министром экономики и устойчивого развития Грузии Натальей Турнаво. Криклий напомнил, что Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.
— Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки, — написал украинский министр.
7 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что с 15 июня в стране восстановится предоставление местных туристических услуг, а с 1 июля она будет готова принимать туристов из-за рубежа.
Напомним, Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.